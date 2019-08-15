Ринкон: Я мог бы привозить талантливых бразильцев в Динамо, но нужно согласие от руководства

Бывший нападающий столичного гранда готов помочь клубу в поиске новых игроков.
"Я знаю очень много игроков в Бразилии и, конечно, в этом плане я мог бы помочь Динамо – находить и привозить в Киев футболистов. Но необходимо понимание и согласие со стороны руководства клуба.
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Я всегда готов помогать Динамо. Я бы мог проводить работу с этими игроками, прежде чем их предлагать киевскому клубу, передать опыт, который у меня уже есть, рассказать историю клуба и как жить в Украине. И только потом уже привозить их сюда", – сказал Ринкон в интервью
SportArtena.
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Напомним, бразильский форвард защищал цвета Динамо на протяжении семи лет и успел стать трехкратным чемпионом Украины.