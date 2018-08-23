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Рикошеты, блокировки, хаос: в матче низшего дивизиона Англии Форест Грин чудом не забил в ворота Стивенейдж

13:10 22 Читати українською
Рикошеты, блокировки, хаос: в матче низшего дивизиона Англии Форест Грин чудом не забил в ворота Стивенейдж
Форест Грин Роверс – Стивенейдж – 0:0 / ФК Форест Грин Роверс

В матче английской Лиги 2 (4 дивизион) Форест Грин Роверс не сумевший обыграть Стивенейдж, хотя имел для этого замечательный момент, который удивительным образом не реализовал.

Форест Грин дома принимал Стивенейдж в матче английской Лиги 2. Во втором тайме хозяева имели прекрасную возможность забить, но каким-то чудом им это не удалось.

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Мяч рикошетом отлетал к другому игроку, был заблокирован, или просто кто-то из футболистов неудачно пробил. Весь этот хаос завершился ударом в руки голкиперу Стивенейдж.

Теги
Англия Стивенэйдж Стивенэйдж Видеоновости Форест Грин Роверс
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