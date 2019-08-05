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Рига подписала украинского форварда

16:38 125 Читати українською
Рига подписала украинского форварда
Мирослав Славов / ФК Рига

Форвард Мирослав Славов стал игроком Риги.

Рига на своем официальном сайте сообщила о подписании украинского нападающего Мирослава Славова. О деталях контракта не сообщается.

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Последним клубом футболиста был Кхорфаккан из 2 дивизиона ОАЭ. Ранее выступал за Ваннсюссель и Хемницер.

В прошлом году Рига под руководством Виктора Скрипника стала чемпионом Латвии.

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