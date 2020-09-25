"Риека знала, каким будет Колос": наставник хорватов – о победе над командой из Ковалевки
Главный тренер Риеки Симон Рожман поделился мыслями относительно победного матча своей команды над Колосом.
"Поздравляю футболистов, это был очень сложный матч. Что касается Колоса, мы знали, как он будет выглядеть.
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Мы доминировали, но в конце все еще немного упускаем. Когда начался дождь, мы поменяли систему, скорректировали ситуацию. Я рад за всех людей в клубе, за город, мы представляем хорватский футбол на европейской арене. Я надеюсь, что эта победа станет поворотным моментом и что эта победа приведет нас в правильное направление.
Снимаю шляпу перед людьми, которые болели за нас. Поверьте, даже если их нет на трибунах, их очень хорошо слышно на поле, и это очень много значит для нас", – цитирует Симона Рожмана официальный сайт Риеки.
Напомним, для Колоса это был первый еврокубковый сезон в истории. Ковалевци не смогли справиться с Риекой в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы и уступили со счетом 0:2.
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