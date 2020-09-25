"Поздравляю футболистов, это был очень сложный матч. Что касается Колоса, мы знали, как он будет выглядеть.

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Мы доминировали, но в конце все еще немного упускаем. Когда начался дождь, мы поменяли систему, скорректировали ситуацию. Я рад за всех людей в клубе, за город, мы представляем хорватский футбол на европейской арене. Я надеюсь, что эта победа станет поворотным моментом и что эта победа приведет нас в правильное направление.

Снимаю шляпу перед людьми, которые болели за нас. Поверьте, даже если их нет на трибунах, их очень хорошо слышно на поле, и это очень много значит для нас", – цитирует Симона Рожмана официальный сайт Риеки.

Напомним, для Колоса это был первый еврокубковый сезон в истории. Ковалевци не смогли справиться с Риекой в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы и уступили со счетом 0:2.

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