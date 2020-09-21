"Риека более квалифицированная команда и имеет хорошие шансы на проход дальше. Помню по играм с Колосом, что это неудобная команда, но разница в классе между ними и Динамо ощутима. Это не впечатляющая команда. Конечно, будет непросто, но Риека лучше, и я думаю, что они пройдут дальше.

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В какой футбол играет Колос? Ничего особенного не запомнилось. Это не та команда, которая обладает особыми техническими способностями. Но они заняли хорошее место в таблице, так что нельзя их недооценивать. И все же Риека должна верить в себя", – сказал Пиварич в комментарии порталу jutarnji.hr.

Матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы Риека – Колос состоится 24 сентября.

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