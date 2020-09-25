Драматический вылет ковалёвцев в видеообзоре матча Риека – Колос – 2:0
01:08 - Читати українською
Риека победила Колос в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Смотрите видео лучших мгновений поединка Риека – Колос.
осн. час ( 0 : 0 )
завершено
В первом тайме Риека больше атаковала, но и Колос огрызался неплохими контратаками. Вторая половина прошла менее остро, хотя Селезнев потерял роскошную возможность, не забив с нескольких метров.
Риека одолела Колос в драматическом овертайме матча ЛЕ – кошмар Селезнева и вратаря
Игра перешла в овертайм, где хорваты оказались сильнее – сначала Эсковаль сыграл удачно на добивании после подачи углового, а за 3 минуты Волынец в простой ситуации выпустил мяч из рук и хорваты во второй раз забили Колосу, поставив точку в матче.
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