В первом тайме Риека больше атаковала, но и Колос огрызался неплохими контратаками. Вторая половина прошла менее остро, хотя Селезнев потерял роскошную возможность, не забив с нескольких метров.

Риека одолела Колос в драматическом овертайме матча ЛЕ – кошмар Селезнева и вратаря

Игра перешла в овертайм, где хорваты оказались сильнее – сначала Эсковаль сыграл удачно на добивании после подачи углового, а за 3 минуты Волынец в простой ситуации выпустил мяч из рук и хорваты во второй раз забили Колосу, поставив точку в матче.