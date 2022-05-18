Сборная Украины в рамках подготовки к плей-офф ЧМ-2022 встречается с хорватской Риекой. Прямую трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

Риека – Украина: анонс товарищеского матча

Благотворительно-подготовительный матч Риека – Украина стартует в 19:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовый онлайн, а видеотрансляция доступна в этой новости.

Вчера сборная Украины обыграла Эмполи, поэтому на сегодняшний матч Александр Петраков полностью изменил состав, дав шанс неосновным игрокам. Это уже третий спарринг главной команды страны – еще была победа над Боруссией М.

Стартовый состав сборной Украины: Бущан – Конопля, Бондарь, Качараба, Сирота – Сидорчук, Гармаш, Буяльский – Сикан, Довбик, Зубков.

Запасные: Степаненко, Пихаленок, Яремчук, Шапаренко, Беседин, Пятов, Забарный, Цыганков, Мудрик, Караваев, Матвиенко, Ризнык.

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