Стало известно, кто рассудит товарищескую встречу между сборной Украины и хорватской Риекой.

На матче Риека – Украина отработает хорватская бригада рефери во главе с Иваном Бебеком, сообщает официальный сайт УАФ.

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Будут помогать ему на линиях Марко Бален и Роби Кезеле, а четвертым судьей будет Антонио Мельньяк.

Напомним, поединок Риека – Украина состоится уже сегодня, 18 мая, начало в 19:00. До этого "сине-желтые" сыграли против Борусии М и Эмполи, одержав победу в обеих встречах – 2:1 и 3:1 соответственно.

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