Уже сегодня, 18 мая, сборная Украины в Хорватии проведет очередной спарринг с Риекой.

Риека – Украина: анонс товарищеского матча

По сообщению официального сайта УАФ, гимн Украины перед матчем будет вживую исполнять украинская певица Светлана Тарабарова – исполнительница хитов "Возвращайся живым", "Хорошо с тобой", "Мне сказочно" и других.

К слову, болельщики из Украины могут получить билеты на матч бесплатно. Для этого необходимо прийти в кассу стадиона и предъявить паспорт гражданина/гражданки Украины или greenpass, свидетельствующий о том, что человек получил временное убежище в Хорватии. Один человек может получить только один билет.

Напомним, начало встречи в 19:00.

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