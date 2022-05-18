Майский сбор украинской команды точно войдет в истории футбола. Мало того, что наша сборная гастролирует по Европе с матчами против клубов элитных дивизионов Европы прямо по ходу их чемпионатов, да еще проводит по два поединка за 24 часа в двух разных странах. Вероятно, этот кейс уникален, хотя в 1935 году Австрия умудрилась сыграть два матча в один и тот же день, в Чехии и в Венгрии – впрочем, тогда Вундертим отправила на выезд разные составы.

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Конечно, никто в здравом уме не решился бы на такой трип, но сейчас Украина не может выбирать. Необходимо благодарить каждого клуба, который решился помочь подопечным Александра Петракова с подготовкой к матчам за ЧМ-2022 – пусть и в столь жестком дедлайне. Как показал опыт выступлений против Борусии М и Эмполи, "сине-желтым" до сих пор не хватает взаимопонимания и физических кондиций, так что играть нужно как можно чаще. До Шотландии осталось менее двух недель.

Риека согласилась на товарищескую встречу в родных стенах, хотя 21 мая хорватам предстоит провести матч в чемпионате. Спасибо! Между тем эта команда выглядит довольно хорошим вариантом для спаррингов – собственно, украинские клубы часто играли с ней на сборах. Прочный балканский коллектив, который всегда борется за еврокубки и имеет в своем составе очень перспективных и разноплановых исполнителей, которые продаются в топ-лиги Европы – то, что нужно для подготовки.

В нынешнем составе четвертой команды Хорватии можно выделить форварда Йосипа Дрмича, известного по выступлениям в Борусии Д, Байере и Норвиче (забил 21 гол в чемпионате), а также Харриса Вукчича (нападающий играл за Ньюкасл). Кроме того, стоит выделить 21-летнего Дарко Велковски (центрбек из основы сборной Северной Македонии), 22-летнего Адама Гнезда (центрхов сборной Словении), 22-летнего опорника Лепиньицу (его вызвали в молодежку сборной Хорватии) и забивного центрбека Аталанты.Также большое внимание необходимо уделить Роберту Муричу – 26-летний вингер забил в чемпионате 11 голов, а на Transfermarkt за него дают 3,5 млн евро.

Словом, интересных футболистов в составе соперника хватает, так что ближайшему резерву украинской сборной не позавидуешь – с Риекой будет не менее тяжело, чем с Эмполи и Боруссией М. Александр Петраков после спарринга в Италии заявил, что в Хорватии на поле выйдут 11 новых футболистов, хотя мы предполагаем появление 2-3 игроков основы на последние 15-20 минут. Тренер жаловался на физические кондиции своих подопечных и малую игровую практику, а в таких случаях футболистов часто бросают под бешеные нагрузки для форсированного набора формы.

Кроме того, тренировочный процесс и так сильно построен на возобновлении функционала. Александр Васильевич признает, что из-за напряженной работы над "физухой" ломаются футболисты – в лазарет уже загремели Гуцуляк, Булеца и Попов, а Цыганков только недавно вернулся к тренировкам. Ко всем этим проблемам прибавляется кадровый голод, ведь наши главные легионеры до сих пор недоступны.

В подготовке сборной Украины к Шотландии можно выделить несколько тенденций. Во-первых, более или менее вырисовывается основной состав – он будет примерно таким же, как в двух предыдущих товарняках, но с поправкой на прилет лидеров с топ-чемпионатов. Заявление об 11 новых футболистах в Хорватии подчеркивает это утверждение.

Во-вторых, становится ясно, какие игровые модели готовят в сборной под решающие матчи за ЧМ-2022. Главная из них схема 4-3-3, которую начали наигрывать еще в конце отборочного цикла в группах, а запасная – 3-4-3. Внутри этой структуры футболисты пытаются вытаскивать соперника на свою половину, выходить из-под давления через короткие передачи и быстро разгонять контрвыпад проходом. Мудрика при этом выводят в атаку длинными передачами, но им не менее часто предшествует короткий обыгрыш. В него часто включается центрфорвард, покрывающий огромный объем работы.

В третьих, существуют огромные проблемы с игрой в обороне. Одной из главных ошибок является работа чисто по мячу и плохая ориентировка в пространстве. Показательным в этом плане стал гол Эмполи, которому предшествовала смешная и одновременно печальная ошибка – Степаненко вместо соперника накрывал Попова, которого потянуло на чужую половину поля. Эти недостатки были характерны для Шахтера и Динамо во время европейского турне и в общем-то естественны для отсталой системы подготовки игроков в детско-юношеском футболе, однако сейчас все накладывается еще и на отсутствие нормальной игровой практики. Защитники и опорники плохо чувствуют друг друга.

Сегодня эффект от всех минусов будет вдвое, а то и втрое сильнее. На поле выйдут резервисты, мало работавшие друг с другом и которые в принципе слабее лидеров. Тем не менее, никто и не ожидает от запаса какого-нибудь перформанса, да и результат для нас не важен – а вот проверить нескольких потенциальных игроков основной обоймы нужно. В частности, это касается Сироты с его перспективным первым пасом (только он и Матвиенко умеют так продвигать атаки), Бондаря, Довбика, Беседина, Гармаша, Качарабы и Зубкова. Сегодня у них очень важный день.

Кадровая ситуация

В матче против Эмоли сборная потеряла Попова, но Дениса заменить есть кем. Большей проблемой является позиция левого фулбека, на которой могут сыграть только Караваев и Матвиенко – оба провели по 93 минуты в Италии, и в Германии они оставались основными. В таких условиях логичным выглядит переход в схему 3-4-3, в которой Зубков начнет на позиции левого латераля. В таких условиях можно и выпустить Качарабу.

По логике Гармаш и Буяльский тогда должны появиться в центре поля. Довбик, Беседин и Сикан выйдут в тройке атаки, а Конопля будет играть правого латераля. Так должно быть сугубо по позициям и имеющимся кадрам, однако в таком случае Украина остается всего с одним профильным вингером. Да и три однотипных форварда в нападении вызывают сомнения.

Вероятно, Александр Петраков сегодня чем-нибудь удивит.

Ориентировочные составы на матч Риека – Украина

Ризнык – Качараба, Сирота, Бондарь – Конопля, Буяльский, Гармаш, Зубков – Беседин, Довбик – Сикан

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Трудно сказать, будет ли Украина в сегодняшнем составе сильнее Риеки, однако точно она не выйдет слабее. Впрочем, проблема сине-желтых заключается не в кадрах, а в их экспериментальном сочетании и в естественных уязвимостях в обороне. Даже основа сейчас находится в состоянии, в котором пропускает голы от кого-либо, поэтому сегодня тем более не стоит ожидать "сухаря".

Впрочем, и в поражение сборной Украины не верится – хотя бы потому, что для Риеки этот матч выставочный. Хорваты также будут испытывать резервистов, а команда думает уже о финале местного Кубка 26-го мая. Да и у наших футболистов есть серьезный опыт и класс. Именно поэтому мы поставим на боевую ничью, хотя результат не имеет значения. Главное – опыт и набор кондиций.

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