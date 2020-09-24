"У нас достаточно опытных игроков, которые знают, что нас ждет, но есть и молодые ребята, которые хотят себя проявить. Это будет непростой матч, в котором все могут решить мелочи.

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Колос получил шесть побед в последних семи матчах. А победить Арис в Греции – это не мелочь! У Колоса много опытных игроков, но, прежде всего, мы думаем не о сопернике, а о том, чтобы сыграть в свою игру", – цитирует Рожман официальный сайт хорватского клуба.

Напомним, Риека будет принимать Колос в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы 24 сентября, начало в 21:45.

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