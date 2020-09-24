Риека – Колос: тренер хорватов поражен последними достижениями подопечных Костшина
Наставник Риеки Симон Рожман поделился ожиданиями от поединка Лиги Европы против Колоса.
"У нас достаточно опытных игроков, которые знают, что нас ждет, но есть и молодые ребята, которые хотят себя проявить. Это будет непростой матч, в котором все могут решить мелочи.
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Колос получил шесть побед в последних семи матчах. А победить Арис в Греции – это не мелочь! У Колоса много опытных игроков, но, прежде всего, мы думаем не о сопернике, а о том, чтобы сыграть в свою игру", – цитирует Рожман официальный сайт хорватского клуба.
Напомним, Риека будет принимать Колос в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы 24 сентября, начало в 21:45.
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