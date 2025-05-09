"Игрок Вереса №6, который перед входом в штрафную площадку контактирует с правой ногой соперника из Оболони №17, которая, однако, уже стоит на земле. Это предельная ситуация, поскольку защитник пытается остановиться, когда мяч уже пролетает мимо него, а нападающий во время контакта оставляет правую ногу, слегка усиливая контакт, который, однако, не был создан игроком Вереса и он даже не искал его.

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По этой причине мы могли бы поспорить, может ли это быть продолжением игры или небрежным фолом, но точно не симуляцией, которую арбитры должны наказывать только тогда, когда нападающий явно пытается обмануть арбитра или правила игры.

Лучшим решением в этом эпизоде должно было быть продолжение игры, что подтверждает видео с камеры заднего обзора, которая имеет тот же угол обзора, что и арбитр, и показывает все элементы, о которых шла речь ранее", – сказал Риццоли для YouTube-канала УАФ.

Напомним, что на 34-й минуте игры Верес – Оболонь главный арбитр игры Дмитрий Кубряк показал вторую желтую карточку Георгию Куции за симуляцию. Также удаление получил голкипер Вереса Богдан Когут, который активно высказывал недовольство решением арбитра. Во втором тайме матча болельщики ровенского клуба выкрикивали нецензурные выражения в адрес судьи поединка.

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