"Игрок номер четыре Динамо совершил явный фол против нападающего Кривбасса, который имел очевидную возможность контролировать катящийся по земле мяч, также в этом эпизоде присутствовали все четыре составляющие для определения ситуации срыва очевидной голевой возможности: направление, позиция, количество защитников и вероятность контроля мяча.

Динамо официально подписало новый контракт с Буяльским

Арбитр должен был назначить штрафной удар и показать нарушителю красную карточку, а не желтую за срыв перспективной атаки на основе проведенного ранее анализа. Видеоассистент арбитра правильно порекомендовал арбитру просмотр на поле, чтобы иметь возможность лучше оценить критерии для срыва очевидной голевой возможности.

После просмотра видеоматериалов он правильно решил наказать красной карточкой игрока, который совершил фол", – сказал Риццоли на YouTube-канале УАФ.

Напомним, Динамо сейчас возглавляет турнирную таблицу УПЛ с 60-ю очками. Кривбасс находится на 6-й позиции, имея в своем активе 30 набранных баллов.

Динамо уверенно обыграло Кривбасс, приблизившись к чемпионству – Ярмоленко снова забил, красная Попова и провал капитана