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Рибери забил за Фиорентину впервые за 9 месяцев и сразу красиво – видеообзор матча против Лацио

09:59 - Читати українською
Рибери забил за Фиорентину впервые за 9 месяцев и сразу красиво – видеообзор матча против Лацио
Франк Рибери против Лацио / фото: Фиорентина

Лацио обыграл Фиорентину в рамках 28-го тура Серии А. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

65’ Чиро Иммобиле
83’ Луис Альберто
 
Франк Рибери 25’
Душан Влахович 90+5’
25’ Франк Рибери
65’ Чиро Иммобиле
83’ Луис Альберто
90+5’ Душан Влахович

Фиорентина в гостях едва не шокировала одного из претендентов на Скудетто. Именно "фиалки" открыли счет в середине первого тайма. Франк Рибери забил впервые с сентября 2019-го. Француз красиво обыграл двух защитников, ворвался в штрафную и точно пробил под ближнюю штангу.

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Команда Симоне Индзаги смогла изменить сценарий встречи уже во втором тайме. Отмечались Иммобиле и Луис Альберто. После этой победы "орлы" набрали 65 очков и продолжают преследовать Ювентус, у которого 69 пунктов. Фиорентина застряла в середине таблицы.

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Видеоновости Испания Лацио - Фиорентина Франк Франк Рибери Лацио Лацио Фиорентина Фиорентина
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