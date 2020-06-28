Рибери забил за Фиорентину впервые за 9 месяцев и сразу красиво – видеообзор матча против Лацио

Лацио обыграл Фиорентину в рамках 28-го тура Серии А. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Фиорентина в гостях едва не шокировала одного из претендентов на Скудетто. Именно "фиалки" открыли счет в середине первого тайма. Франк Рибери забил впервые с сентября 2019-го. Француз красиво обыграл двух защитников, ворвался в штрафную и точно пробил под ближнюю штангу.

Лацио одержал волевую победу над Фиорентиной, Кальяри в матче с шестью голами одолел Торино: Серия А, 28 тур, субботаа

Команда Симоне Индзаги смогла изменить сценарий встречи уже во втором тайме. Отмечались Иммобиле и Луис Альберто. После этой победы "орлы" набрали 65 очков и продолжают преследовать Ювентус, у которого 69 пунктов. Фиорентина застряла в середине таблицы.