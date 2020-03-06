toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ УПЛ СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Рибери вернулся в общую группу Фиорентины – француз не играл с прошлого года

16:56 10 Читати українською
Рибери вернулся в общую группу Фиорентины – француз не играл с прошлого года
Франк Рибери / AS

Вингер Фиорентины Франк Рибери вернулся к тренировкам с командой после длительной паузы.

Рибери восстановился после травмы и уже провел тренировку в общей группе, сообщает официальный твиттер Фиорентины.

Серия А официально закроет все трибуны для зрителей на месяц

Напомним, 36-летний француз получил тяжелую травму лодыжки в матче 14-го тура Серии А против Лечче (0:1), который проходил 30 ноября. Врачи были вынуждены оперировать хавбека.

В текущем сезоне чемпионата Италии Рибери провел 11 матчей, в которых отметился двумя голами и совершил столько же ассистов.

Манкуніанське дербі для Зінченка, чемпіонський бій в Італії та іспанська битва за трійку: топ-5 матчів євровікенду

blog_ava
Кариус назвал оригинальную причину своей неуверенной игры
06:00
373
Теги
Видеоновости Италия Франк Рибери Франк Рибери Фиорентина Фиорентина
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Динамо подписало новый контракт с Русиным
    Україна — 5 март487 Динамо подписало новый контракт с Русиным
3
час
:
11
мин
Падерборн
21:00
Кельн
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук