Рибери вернулся в общую группу Фиорентины – француз не играл с прошлого года

Вингер Фиорентины Франк Рибери вернулся к тренировкам с командой после длительной паузы.

Рибери восстановился после травмы и уже провел тренировку в общей группе, сообщает официальный твиттер Фиорентины.

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Напомним, 36-летний француз получил тяжелую травму лодыжки в матче 14-го тура Серии А против Лечче (0:1), который проходил 30 ноября. Врачи были вынуждены оперировать хавбека.

В текущем сезоне чемпионата Италии Рибери провел 11 матчей, в которых отметился двумя голами и совершил столько же ассистов.

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