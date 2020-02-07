toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ БАРСЕЛОНА ШАХТЕР

Рибери вернется к тренировкам на следующей неделе – звезда Фиорентины сидит в лазарете с осени

19:50 22 Читати українською
Рибери вернется к тренировкам на следующей неделе – звезда Фиорентины сидит в лазарете с осени
Франк Рибери / Фото из открытых источников

Полузащитник итальянской Фиорентины Франк Рибери скоро снова будет радовать болельщиков "фиалок".

Уже 10 февраля Франк Рибери вернется к тренировкам, но пока за индивидувальних программой, сообщает официальный сайт Фиорентины.

Малиновский может выйти в стартовом составе против Фиорентины – Гасперини намекнул на шанс для украинца

36-летний француз получил тяжелую травму лодыжки в матче 14-го тура Серии А против Лечче, который проходил 30 ноября. Врачи были вынуждены оперировать хавбека.

В текущем сезоне чемпионата Италии Рибери провел 11 матчей, в которых отметился двумя голами и совершил столько же ассистов.

Дерби делла Мадоннина, немецкая битва за Салатницу и севильская реабилитация для Сетьена: топ-5 матчей евроуикенда

blog_ava
Атлетик – Барселона: заслуженный вылет Барсы из Кубка, триумф Симона и Уильямса и невозможность игры в футбол Кройфа
04:58
985
Теги
Франция Франк Рибери Франк Рибери Фиорентина Фиорентина Италия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
28
мин
Айнтрахт Франкфурт
21:30
Аугсбург
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук