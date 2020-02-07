Рибери вернется к тренировкам на следующей неделе – звезда Фиорентины сидит в лазарете с осени

Полузащитник итальянской Фиорентины Франк Рибери скоро снова будет радовать болельщиков "фиалок".

Уже 10 февраля Франк Рибери вернется к тренировкам, но пока за индивидувальних программой, сообщает официальный сайт Фиорентины.

Малиновский может выйти в стартовом составе против Фиорентины – Гасперини намекнул на шанс для украинца

36-летний француз получил тяжелую травму лодыжки в матче 14-го тура Серии А против Лечче, который проходил 30 ноября. Врачи были вынуждены оперировать хавбека.

В текущем сезоне чемпионата Италии Рибери провел 11 матчей, в которых отметился двумя голами и совершил столько же ассистов.

Дерби делла Мадоннина, немецкая битва за Салатницу и севильская реабилитация для Сетьена: топ-5 матчей евроуикенда