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Рибери сыграл 100-й матч в еврокубках

10:33 16 Читати українською
Рибери сыграл 100-й матч в еврокубках
Франк Рибери / соцсети

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов Ливерпуль – Бавария стал 100-м для хавбека мюнхенцев Франка Рибери.

Франк Рибери сыграл свой 100-й матч в еврокубках в 1/8 финала Лиги чемпионов против Ливерпуля (0:0).

Ливерпуль – Бавария – 0:0 – видеообзор матча

Участие француза было под вопросом, но в конце концов Нико Ковач взял его с собой, и тот вышел на поле Энфилд Роуд.

В течение карьеры Рибери успел кроме Баварии поиграть в еврокубках за Галатасарай и Марсель.

Лига чемпионов1/8 финалаЭнфилд (Ливерпуль)

Ливерпуль - Бавария: Вторник 19 февраля 2019

Ливерпуль
Матч окончен
0 : 0
Бавария
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Лига чемпионов Ливерпуль Ливерпуль Ливерпуль - Бавария Франк Рибери Франк Рибери Бавария Бавария
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