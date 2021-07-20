Давиде Липпи, который защищает интересы Франка Рибери, поделился планами на будущее своего звездного клиента.

"Рибери нравилось выступать за Фиорентину, но клуб сделал другой выбор. Многие команды заинтересованы в услугах Франка, но он сказал мне, что хочет остаться в Серии А.

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Он влюблен в Италию и итальянский футбол", – цитирует Липпи Rai Sport.

Напомним, 38-летний француз большую часть своей карьеры провел в Баварии, но последние два сезона защищал цвета Фиорентины. В прошлом розыгрыше Серии А Франк провел 29 матчей, в которых отличился двумя голами и 6 ассистами.

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