Французский вингер Франк Рибери определился с новым клубом после ухода из Фиорентины.

Рибери договорился с Салернитаной насчет контракта сроком на год и опцией продления еще на сезон, сообщает Sky Sport Italia.

"Слова Роналду оставили плохое впечатление, фанаты его любили", – легенда Ювентуса пристыдил португальца

Зарплата француза составит около 1,5 млн евро. Стороны согласовывают последние детали перед официальным объявлением.

Напомним, 38-летний француз большую часть своей карьеры провел в Баварии, но последние два сезона защищал цвета Фиорентины. В прошлом розыгрыше Серии А Франк провел 29 матчей, в которых отметился двумя голами и 6 ассистов.

ПСЖ усіх нагнув, Мессі спровокував Роналду, а Реал програв війну шейхам – найголовніше про літнє трансферне вікно 2021