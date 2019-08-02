Рибери продолжит карьеру на Среднем Востоке

Бывший полузащитник сборной Франции Франк Рибери определился с местом продолжения игровой карьеры.

Экс-хавбек мюнхенской Баварии продолжит карьеру в чемпионате Катара либо в первенстве Саудовской Аравии, сообщает Bild.

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По информации издания, Рибери в четверг успешно прошел медосмотр и вскоре будет представлен новым клубом. Ранее вингер отказал Монако из-за верности другому французскому клубу, а также проигнорировал предложение франкфуртского Айнтрахта.

Последние 12 лет Франк Рибери провел в Баварии. С немецким грандом он завоевал 9 чемпионских титулов, а также кубок Лиги чемпионов в сезоне 2012/13.

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