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Рибери отклонил предложение из России – француз имеет шанс перебраться в Серию А

18:37 35 Читати українською
Рибери отклонил предложение из России – француз имеет шанс перебраться в Серию А
Франк Рибери / Diario AS

Экс-хавбек Баварии Франк Рибери продолжает искать новое место работы.

После ухода из Баварии Рибери пользуется большим спросом среди других клубов. 36-летний хавбек уже успел отклонить предложения из России, Нидерландов и Саудовской Аравии, сообщает Sky Sports.

Рибери может перейти в экс-команду Роббена

По информации издания, Фиорентина всерьез намерена усилиться французом. Ранее сообщалось, что в списке претендентов на Франка также присутствует ПСЖ.

В прошлом сезоне Бундеслиги Рибери провел 24 матча, в которых отметился 6-ю голами и 4-мя ассистами.

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