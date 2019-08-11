Рибери отклонил предложение из России – француз имеет шанс перебраться в Серию А

Овертайм — 13:00 990
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"Всі загинули. Уявляєш – всі!". Пахтакор розбився над Дніпропетровщиною – 40 років нечуваній трагедії
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Динамо – Шахтер: победа имени игроков сборной Украины, провальные эксперименты и шоковая терапия перед матчем сезонаУкраина — 10 авг 2672
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Динамо – Шахтер: онлайн-трансляция матча УПЛ – как это былоУкраина — 10 авг 4330
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Вест Хэм – Манчестер Сити: Зинченко с рекордом АПЛ, беспомощные "молотки" на фоне чемпиона, VAR меняет английский футболАнглия — 10 авг 2238
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Вест Хэм – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча АПЛ – как Зинченко установил рекорд АПЛАнглия — 10 авг 4203