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Рибери отказался пожимать руку Ковачу после замены в матче с Гертой

12:00 108 Читати українською
Рибери отказался пожимать руку Ковачу после замены в матче с Гертой
Франк Рибери и Ковач / Bayern Strikes

Опытный француз остался недоволен своей заменой в матче 23-го тура Бундеслиги против Герты (1:0).

На 58-й минуте встречи против Герты наставник мюнхенцев Ковач решил заменить Франка Рибери на Кингсли Комана. Такой шаг не понравился Рибери и он отказался пожать руку тренеру. Ковач подал руку после замены, однако Франк проигнорировал этот жест и направился к лавке для запасных.

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К слову, Коман сыграл на поле лишь 9 минут и получил травму, которая может помешать ему сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Ливерпуля.

В текущем сезоне Франк сыграл 17 матчей, в которых забил 4 гола. Напомним, ожидается, что Рибери вместе с Роббеном покинут Баварию летом.

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Германия Франк Рибери Франк Рибери Бавария Бавария Нико Ковач Нико Ковач
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