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Рибери определился с номером в Фиорентине

00:33 16 Читати українською
Рибери определился с номером в Фиорентине
Франк Рибери / ФК Фиорентина

Франк Рибери, который подписал двухлетний контракт с Фиорентиной, будет выступать в новой команде под привычным для себя 7-м номером.

Фиорентина представила Франка Рибери. 36-летний француз выбрал себе 7-й номер, под которым выступал и в Германии, сообщает официальный Twitter "фиалок".

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Рибери, который последние 12 лет защищал цвета Баварии, уже успел провести первую тренировку в новой команде. К слову, зарплата вингера в Италии составит около 4 млн евро за сезон, а перешел он в Фиорентину на правах свободного агента.

Кроме "фиалок" на Рибери претендовали российские и китайские клубы, а также представители Ближнего Востока.

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Франк Рибери Франк Рибери Фиорентина Фиорентина Италия
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