Рибери не сыграет против АЕКа Чигринского

Хавбек Баварии Франк Рибери не сможет помочь своей команде в матче 3 тура Лиги чемпионов.

Вингер Баварии Франк Рибери остался в Германии из-за проблем со спиной. Об этом сообщил председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге, информирует официальный сайт Баварии.

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"Это важная неделя. В Лиге чемпионов в идеале хотим занять первое место в группе. Для этого мы должны постараться взять в Афинах три очка.

На стадионе будет отличная атмосфера, и нам будет противостоять один из лучших клубов Греции. Мы должны хорошо подготовиться и постараться показать свою игру. Важно подойти к матчу с полной концентрацией и максимальной мотивацией. Не стоит думать, что это будет легкая прогулка.

Рибери остался дома из-за проблем со спиной. Ему не было никакого смысла ехать. В Мюнхене он будет в хороших руках", – сказал Румменигге.