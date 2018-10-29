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Рибери не сыграет против АЕКа Чигринского

23 октября 10:12 17 Читати українською
Рибери не сыграет против АЕКа Чигринского
Франк Рибери / Фото: соцсети

Хавбек Баварии Франк Рибери не сможет помочь своей команде в матче 3 тура Лиги чемпионов.

Вингер Баварии Франк Рибери остался в Германии из-за проблем со спиной. Об этом сообщил председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге, информирует официальный сайт Баварии.

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"Это важная неделя. В Лиге чемпионов в идеале хотим занять первое место в группе. Для этого мы должны постараться взять в Афинах три очка.

На стадионе будет отличная атмосфера, и нам будет противостоять один из лучших клубов Греции. Мы должны хорошо подготовиться и постараться показать свою игру. Важно подойти к матчу с полной концентрацией и максимальной мотивацией. Не стоит думать, что это будет легкая прогулка.

Рибери остался дома из-за проблем со спиной. Ему не было никакого смысла ехать. В Мюнхене он будет в хороших руках", – сказал Румменигге.

Лига чемпионов3 турОлимпийский стадион Афины (Афины)

АЕК Афины - Бавария: Вторник 23 октября 2018

АЕК Афины
Матч окончен
0 : 2
Бавария
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Теги
Бавария Бавария Лига чемпионов АЕК Афины - Бавария Франк Рибери Франк Рибери Карл-Хайнц Румменигге
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