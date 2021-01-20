Хавбек Баварии Франк Рибери не намерен завершать свою карьеру в Серии А.

"На данный момент я думаю только о Фиорентине, я играю важную роль в команде. Но не исключаю, что вернусь в Бундеслигу, когда завершу выступления здесь", – приводит слова Рибери Bild.

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Действующий контракт 37-летнего француза с "фиалками" рассчитан до лета 2021-го. Наибольшую часть своей профессиональной карьеры Франк провел в мюнхенской Баварии (2007-2019 годы).

В нынешнем сезоне Серии А Рибери сыграл в 15 матчах, в которых отметился тремя ассистами.

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