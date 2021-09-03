Ветеран всерьез заинтересовал Карагюмрюк, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

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Рибери ранее стремился продолжить выступления в Серии А. Салернитана предложила французу 1-летний контракт с окладом в размере 1,5 млн евро плюс бонусы. Зато стамбульский клуб готов платить больше и предложил сделку на 2 года.

Напомним, что сезон 2020/21 Франк Рибери провел в составе Фиорентины. В его активе 29 матчей в Серии А, в которых забил 2 мяча и отдал 7 результативных передачи.

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