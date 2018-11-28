Рибери и Роббен покинут Баварию летом

Мюнхенский клуб не будет продлевать соглашения со своими многолетними лидерами Арьеном Роббаном и Франком Рибери.

По информации Sport Bild, руководство немецкого клуба не планирует предлагать новые контракты Рибери и Роббену, и игроки получают статус свободных агентов летом следующего года.

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Отмечается, что Роббен еще настроен остаться в Баварии и бороться за место в составе, тогда как Рибери уже начинает искать варианты для дальнейшего продолжения карьеры. Оба футболиста зимой получат право подписывать предварительные соглашения с будущими клубами.

К слову, вчера мюнхенцы разгромили Бенфику в Лиге чемпионов. Рибери забил, а Роббен оформил дубль в ворота португальцев.

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