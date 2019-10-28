Рибери дисквалифицировали на три матча за конфликт с арбитром

Полузащитник Фиорентины Франк Рибери получил наказание за конфликт с ассистентом арбитра после матча 9-го тура Серии А против Лацио (1:2).

Французский футболист получил дисквалификацию на три матча за то, что после матча с Лацио дважды толкнул лайнсмена Маттео Пессери, информирует Football Italia.

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Сегодня Рибери извинился за свое поведение, следствием которого была красная карточка для француза от главного арбитра матча Марко Гвиды.

36-летний футболист, который в этом сезоне забил 2 гола в 9 матчах сериии А, не сыграет против Сассуоло, Пармы и Кальяри.

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