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Рибери: Боатенг важен для команды, он один из лучших защитников в мире

00:50 6 Читати українською
Рибери: Боатенг важен для команды, он один из лучших защитников в мире
Франк Рибери и Жером Боатенг

Хавбек мюнхенской Баварии Франк Рибери надеется, что защитник Жером Боатенг не сменит клуб этого трансферного окна.

"Я долгое время играл вместе с Жеромом. Надеюсь, что он останется в Баварии, потому что он очень важен для команды.

Для меня Боатенг является одним из лучших центральных защитников в мире. Но я не могу решать его будущее", – цитирует француза Goal.com.

Боатенг перешел в мюнхенский клуб из Гамбурга в 2011 году.

В прошлом сезоне он принял участие в 19 матчах немецкой Бундеслиги, забил один гол и отдал две результативные передачи.

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