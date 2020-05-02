Рианчо выделил украинцев, которые могли бы стать успешными в топ-чемпионатах

Экс-тренер Динамо и сборной Украины Рауль Рианчо поделился мыслями о перспективах своих экс-подопечных заиграть в Европе.

"Футболист для прогресса должен играть на хорошем уровне и иметь квалифицированных тренеров. Если специалист способен развивать игрока в Украине, то он со временем все равно будет в сильном чемпионате.

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Кто из украинских игроков смог бы быть успешным в Европе? Никита Бурда, Владимир Шепелев и Виктор Цыганков могли бы показать себя во многих европейских чемпионатах. В частности, испанском. Но им надо поработать над собой. Также считаю, что хорошие шансы имел бы Тарас Степаненко несмотря на его возраст – в августе ему должно исполниться 31", – сказал Рианчо в комментарии изданию Gazeta.ua.

Напомним, испанский специалист работал вместе с Ребровым в тренерском штабе Динамо в 2014-2016 годах. За это время киевляне дважды становились чемпионами Украины.

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