Рианчо В Испании следят за тремя игроками Динамо

Бывший ассистент главного тренера Динамо Рауль Рианчо признался, игра каких украинских футболистов ему импонирует.

"В Испании сейчас больше обращают внимание на украинских игроков? Да. Следят за Миколенко, Бурдой и Цыганковым. Скауты часто спрашивают об этих футболистах. Какие клубы? Многие – Леванте, Осасуна, Реал Сосьедад.

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Очень нравится Цыганков. Он должен продолжать работать. Ему еще есть куда стремиться. Также могу выделить Бурду, Степаненко, Шепелева, Зинченко. Сейчас в Украине очень много ярких игроков середины поля", – цитирует Рианчо Tribuna.com.

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Напомним, испанский специалист находился в тренерском штабе Сергея Реброва в Динамо с весны 2014-го по лето 2016-го года, после чего трудоустроился в сборной Украины, которую покинул в мае 2018-го.