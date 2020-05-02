Рианчо посоветовал Динамо пригласить российского тренера

Бывший ассистент Сергея Реброва назвал специалиста, который способен помочь Динамо.

Рианчо отметил навыки Курбана Бердыева, которому помогал в казанском Рубине.

Динамо отмечает годовщину своего последнего еврокубкового трофея – Блохин и компания уничтожили Атлетико

"Бердыев – большой профессионал, человек, который живет футболом. Постоянно смотрит и анализирует его. Пытается учиться новому и становиться лучше ежедневно. Это то, что надо Динамо", – заверил Рианчо в интервью gazeta.ua.

Напомним, Рубин Бердыева четыре раза играл против Динамо в Лиге чемпионов – две победы, ничья и поражение. Опытный российский специалист уже почти год остается без работы.

"Із Лобановським я погарячкував": карколомне життя легенди Динамо – Кубок світу, бунт і смертельна пригода в Африці