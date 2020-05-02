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Рианчо посоветовал Динамо пригласить российского тренера

13:09 51 Читати українською
Рианчо посоветовал Динамо пригласить российского тренера
Рауль Рианчо / Фото из открытых источников

Бывший ассистент Сергея Реброва назвал специалиста, который способен помочь Динамо.

Рианчо отметил навыки Курбана Бердыева, которому помогал в казанском Рубине.

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"Бердыев – большой профессионал, человек, который живет футболом. Постоянно смотрит и анализирует его. Пытается учиться новому и становиться лучше ежедневно. Это то, что надо Динамо", – заверил Рианчо в интервью gazeta.ua.

Напомним, Рубин Бердыева четыре раза играл против Динамо в Лиге чемпионов – две победы, ничья и поражение. Опытный российский специалист уже почти год остается без работы.

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Динамо Киев Динамо Киев Рауль Рианчо Рауль Рианчо Курбан Бердыев Курбан Бердыев
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