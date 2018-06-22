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Рианчо объяснил, почему покинул сборную Украины

20 июня 16:43 435 Читати українською
Рианчо объяснил, почему покинул сборную Украины
Рауль Рианчо / фото: ФФУ

Экс-помощник Андрея Шевченко Рауль Рианчо рассказал, почему решил прекратить работу со сборной Украины.

"Я счастлив был работать в национальной сборной Украины. Эти два года – это невероятный опыт для меня. Но я соскучился по ежедневной работе. Я люблю каждый день быть в тренировочном процессе. Специфика сборной – это только 10 дней сбора раз в два месяца. Это главная причина, почему я оставляю главную команду Украины.

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В сборной Украины сильный тренерский штаб, который смог реформировать команду. Команда Шевченко начала играть в атакующий футбол с акцентом на контроле мяча. Так играют сильные команды, такие как Испания и Германия. Поверьте, что изменить структуру и философию игры в сборной за один отбор не так просто", – цитирует Рианчо FootballHub.

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Сборная Украины Рауль Рианчо Рауль Рианчо
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