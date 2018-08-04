Рианчо: Никогда в жизни так не боялся, как тогда, когда в центре Киева стреляли снайперы

Экс-тренер киевского Динамо Рауль Рианчо прокомментировал Революцию Достоинства 2013-2014 годов.

"Когда я подписал контракт с Динамо, мы играли с Валенсией в Лиге Европы. Это было 20 февраля 2014 года. В Киеве были беспорядки, и это был очень трудный момент. Мы пытались сосредоточиться на футболе, но не знали, чего ожидать, и как будет развиваться революция. Футболисты были обеспокоены, потому что в центре города стреляли снайперы. Я так не боялся ни разу в жизни", – цитирует Рианчо ldiariomontanes.es.

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Вместе с Динамо Рауль выиграл 2 чемпионата и 2 Кубка Украины, также команда дошла до 1/4 финала Лиги Европы и 1/8 финала Лиги чемпионов.

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