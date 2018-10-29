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Рианчо может стать временным наставником Спартака

21 октября 22:09 440 Читати українською
Рианчо может стать временным наставником Спартака
Рауль Рианчо / фото: ФК Спартак Москва

Бывший тренер Динамо и сборной Украины Рауль Рианчо уже в ближайшие дни может стать исполняющим обязанности главного тренера московского Спартака.

Московский Спартак уже в ближайшее время может уволить главного тренера Массимо Карреру. Боссы клуба уже приняли соответствующее решение, осталось только согласовать некоторые детали разрыва контракта. В случае ухода Карреры исполняющим обязанности главного тренера станет помощник итальянца Рауль Рианчо, сообщает Спорт-Экспресс.

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Напомним, 58-летний Рианчо вошел в тренерский штаб Спартака в июне этого года. Ранее испанец работал ассистентом Сергея Реброва в Динамо и Андрея Шевченко в сборной Украины.

На роль полноценного нового тренера Спартак рассматривает Леонарду Жардима, недавно покинувшего Монако. Кроме португальца, Спартак могут возглавить и другие специалисты, фамилии которых пока не разглашаются.

Стоит отметить, что Спартак провалил старт сезона 2018/19. После 11 туров "красно-белые" занимают лишь 7 место в турнирной таблице.

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Трансферы Россия Спартак Москва Спартак Москва Рауль Рианчо Рауль Рианчо Массимо Каррера Массимо Каррера
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