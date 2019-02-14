Рианчо мог возглавить 2 клуба Сегунды, но планирует дальше работать в России

Бывший тренер Динамо и сборной Украины Рауль Рианчо имел возможность работать в клубе испанской Сегунды, но планирует в дальнейшем оставаться в России.

"У меня были предложения от двух команд испанской сегунды, но я решил отдохнуть до мая, побыть рядом с мамой. После смерти папы, в июле прошлого года, прошло не так много времени, и она нуждается в поддержке.

Белоног может продолжить карьеру в России

Тренерскую деятельность надеюсь возобновить уже в новом сезоне. В приоритете – возвращение в Россию. Мне кажется, я умею находить подход к российским игрокам, выстраивать с ними правильные отношения и способствовать реализации их лучших качеств", – сказал Рианчо Чемпионат.

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