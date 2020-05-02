Рианчо: Я хотел видеть Малиновского в Динамо – он был не против

Рауль Рианчо, который работал ассистентом Сергея Реброва в Динамо, вспомнил возможность подписать Руслана Малиновского перед его отъездом в Европу.

"Да, я хотел видеть Малиновского в Динамо. После одного из матчей против Зари, за которую он тогда играл, я подошел к Руслану и спросил его, не хочет ли он играть за Динамо. Малиновский сказал, что не против. Я это передал Сергею Реброву и Игорю Суркису.

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Мне действительно импонировала игра Малиновского. Я не удивлен, что он раскрылся в Бельгии и сейчас играет за сильную команду в Лиге чемпионов и стал важным игроком для сборной Украины", – подытожил Рианчо в интервью gazeta.ua.

Напомним, Малиновский перешел из Шахтера в Гент летом 2017 года за 2 млн евро. Через два года бельгийский клуб продал звезду сборной Украины Аталанте за почти 14 млн.

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