Рианчо и Луис Адриано засветились в скандале в России – шокирующие признания капитана Спартака

Появились доказательства, что капитан московского Спартака Денис Глушаков действительно участвовал в заговоре против главного тренера Массимо Карреры, который выиграл с командой чемпионство в 2017 году.

Телеграмм канал Mash опубликовал аудиозапись-сообщение в мессенджере, которое полузащитник отправил кому-то из друзей, попросив того стереть его после прослушивания, что, очевидно, сделано не было.

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Вероятно, разговор состоялся после поражения от греческого ПАОКа по сумме двух встреч в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. На аудио Глушаков рассказывает о ситуации в команде, используя в своей речи нецензурную лексику.

Среди прочего, Глушаков заявил, что экс-нападающий Шахтера Луис Адриано на две головы слабее Зе Луиша и попадал в состав Спартака, ибо был любимцем Карреры. А бывший тренер Динамо Рауль Рианчо приходил в московский клуб, когда уже было понятно, что итальянского специалиста вскоре уволят.

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