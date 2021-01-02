"Я девять лет отработал в Украине и России и могу сказать, что европейскому тренеру в этих странах очень сложно адаптироваться.

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Это, безусловно, одна из причин, почему даже у тренеров с именем здесь ничего не получалось: нужно действительно очень многое в себе менять", – цитирует Рианчо Матч ТВ.

Напомним, Рауль провел большую часть тренерской карьеры в Украине и России, в частности в Рубине, Динамо Киев и Спартаку, где занимал различные должности. Также 60-летний испанский специалист в 2016-2018 годах был ассистентом главного тренера "сине-желтых".

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