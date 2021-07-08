"Это было бы для меня большой честью возглавить сборную России! У нее большой потенциал, с таким проектом очень легко достичь результата.

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В Динамо Киев мы, испанцы, работали в течение четырех лет. Все местные конкуренты были обыграны. Сейчас украинская команда формируется из игроков Динамо, которых мы подготовили. Это будет ставкой на результат для России", – цитирует Рианчо Спорт-Экспресс.

Заметим, сборная страны-агрессора на Евро-2020 заняла последнее место в группе В с Данией, Финляндией и Бельгией. Именно после фиаско на ЧЕ обострились разговоры об отставке Станислава Черчесова из поста главного тренера. Правда, сам специалист никуда уходить не собирается.

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