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Рианчо был освистан фанатами Спартака перед матчем чемпионата России

18:59 49 Читати українською
Рианчо был освистан фанатами Спартака перед матчем чемпионата России
Рауль Рианчо / Соцсети

Болельщики Спартака не особо любят исполняющего обязанности главного тренера команды Рауля Рианчо.

Перед матчем чемпионата России против Урала фанаты Спартака освистали экс-тренера киевского Динамо и сборной Украины Рауля Рианчо, сообщает Sport-Express.

Рианчо получил 4 матча, чтобы удержаться во главе Спартака

Кроме того, болельщики кричали: "Рауль Рианчо – puta espanol", что с испанского переводится как: "Рауль Рианчо – испанская проститутка".

Шевченко конфликтовал с Рианчо в сборной Украины, – СМИ

Напомним, испанский специалист с 2014 по 2016 год работал ассистентом главного тренера в киевском Динамо, а также с 2016 по 2018 год находился в тренерском штабе Андрея Шевченко в сборной Украины.

Теги
Динамо Киев Динамо Киев Спартак Москва Спартак Москва Украина Украина Россия Рауль Рианчо Рауль Рианчо
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