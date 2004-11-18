Рианчо был освистан фанатами Спартака перед матчем чемпионата России

Болельщики Спартака не особо любят исполняющего обязанности главного тренера команды Рауля Рианчо.

Перед матчем чемпионата России против Урала фанаты Спартака освистали экс-тренера киевского Динамо и сборной Украины Рауля Рианчо, сообщает Sport-Express.

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Кроме того, болельщики кричали: "Рауль Рианчо – puta espanol", что с испанского переводится как: "Рауль Рианчо – испанская проститутка".

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Напомним, испанский специалист с 2014 по 2016 год работал ассистентом главного тренера в киевском Динамо, а также с 2016 по 2018 год находился в тренерском штабе Андрея Шевченко в сборной Украины.