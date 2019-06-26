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РФС усилил лимит на легионеров в России – клуб Ракицкого ожидает безумное сокращение

16:00 22 Читати українською
РФС усилил лимит на легионеров в России – клуб Ракицкого ожидает безумное сокращение
Луис Адриано и Бранислав Иванович / Чемпионат

Российский футбольный союз решил увеличить количество российских игроков в командах РПЛ путем лимита на легионеров.

Исполком РФС принял формат лимита на легионеров "8 + 17", который вступит в силу с сезона-2020/21, передает Чемпионат.

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Формат предполагает присутствие в заявке команды на сезон максимум 8 легионеров и 17 россиян. При этом ограничений по числу легионеров на поле нет.

Таким образом, российские клубы имеют три трансферные окна, чтобы подготовиться к новому правила и внести изменения в свои заявок.

Отметим, что в составе питерского Зенита, за который выступает Ярослав Ракицкий, на данный момент выступает 14 иностранцев, 6 из которых должны будут покинуть команду до сезона 2020/21.

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