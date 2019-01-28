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RFEF назвала место проведения финала Кубка Испании 2018/19

28 января 14:56 108 Читати українською
RFEF назвала место проведения финала Кубка Испании 2018/19
Бенито Вильямарин / фото из соцсетей

Королевская федерация футбола Испании (RFEF) выбрала местом проведения финала Кубка Испании сезона 2018/19 стадион Бетиса Бенито Вильямарин.

Конкурентом Бенито Вильямарина за право провести финальный матч была Месталья, домашняя арена Валенсии. "Летучие мыши" очень хотели стать хозяевами финала, особенно по случаю 100-й годовщины со дня основания клуба.

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Заметим, что Бенито Вильямарин может вместить больше 60 тысяч зрителей. В этом году финал Кубка Испании будет сыгран 25 мая.

Уже на этой неделе состоятся матчи 1/4 финала турнира. В эту стадию соревнования пробились Валенсия, Хетафе, Бетис, Эспаньол, Барселона, Севилья, Жирона и Реал.

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Теги
Испания Кубок Испании 2018/19 Кубок Испании Бетис Бетис Месталья Бенито Вильямарин
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