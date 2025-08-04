Жеребьевка последнего раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 состоялась сегодня, 4 августа, в Доме европейского футбола в Ньоне. Шахтер, Полесье и другие клубы узнали потенциальных соперников.

Жеребьевка стартовала в 15:00 по киевскому времени. Полесье в третьем раунде квалификации ЛК сыграет против венгерского Пакша и в случае победы пробьется в решающую стадию отбора. Шахтер здесь окажется, если проиграет греческому Панатинаикосу в третьем раунде квалификации ЛЕ.

Результаты жеребьевки плей-офф Лиги Европы – Шахтер и Динамо получили оптимальных соперников

Результаты жеребьевки плей-офф квалификации Лиги конференций 2025/26

Основной путь

Путь чемпионов

Матчи этой стадии запланированы на 21 и 28 августа. Победители дуэлей получат место в основном этапе Лиги конференций, а неудачники завершат для себя евросезон 2025/26.

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