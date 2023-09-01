Группа A: Лилль, Слован Братислава, Олимпия Любляна, Клаксвик

Группа B: Гент, Маккабі Тель-Авів, ЗАРЯ, Брейдаблик

Группа C: Динамо Загреб, Виктория Пльзень, Астана, Балканы

Группа D: Брюгге, Буде-Глимт, Бешикташ, Лугано

Группа E: АЗ Алкмаар, Астон Вилла, Легия Варшава, Зринськи

Группа F: Ференцварош, Фиорентина, Генк, Чукарички

Группа G: Айнтрахт Франкфурт, ПАОК, ХИК, Абердин

Группа H: Фенербахче, Лудогорец, Спартак Трнава, Нордшелланд

Своих соперников на групповом этапе Лиги конференций 2023/24 получили луганская Заря, а также украинские легионеры: Богдан Михайличенко (хорватское Динамо), Игорь Пластун (болгарский Лудогорец), Игорь Харатин (польская Легия). Бывший наставник Шахтера Паулу Фонсека с французским Лиллем проэкзаменует дебютанта с Фарерских островов – Клаксвик. Отметим, что не прошли плей-офф квалификации третьего по статусу еврокубка сразу две наши команды. Динамо проиграло Бешикташу, оставшись без группового этапа впервые за 18 сезонов. В свою очередь СК Днепр-1 стал первым клубом, не прошедшим ни одного квалифай-раунда в 3 разных еврокубковых турнирах за один сезон. Онлайн-трансляцию жеребьевки ЛК смотрите на MEGOGO Футбол Перший и в этой новости.

Результаты жеребьевки Лиги Европы – группа смерти для Де Дзерби, украинец едет в Ливерпуль

Корзина 1

Айнтрахт (GER)

Динамо Загреб (CRO)

Брюгге (BEL)

Алкмаар (NED)

Гент (BEL)

Фенербахче (TUR)

Лилль (FRA)

Ференцварош (HUN)

Корзина 2

ПАОК (GRE)

Слован Братислава (SVK)

Маккаби Тель-Авив (ISR)

Виктория Пльзень (CZE)

Астон Вилла (ENG)

Лудогорец (BUL)

Фиорентина (ITA)

Буде-Глимт (NOR)

Корзина 3

Генк (BEL)

Заря (UKR)

Астана (KAZ)

Бешикташ (TUR)

ХИК (FIN)

Легия (POL)

Спартак Трнава (SVK)

Олимпия Любляна (SVN)

Корзина 4

Зриньски (BIH)

Клаксвик (FRO)

Абердин (SCO)

Чукарички (SRB)

Лугано (SUI)

Брейдаблик (ISL)

Нордшелланд (DEN)

Балканы (KOS)