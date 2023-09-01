Результаты жеребьевки Лиги конференций – Заря и другие украинцы получили соперников, экс-наставника Шахтера ждут Фареры
Сегодня, 1 сентября, в Монако состоялась церемония определения состава групп в ЛК 2023/24. Онлайн-трансляция и результаты жеребьевки Лиги конференций – на "Футбол 24".
Группа A: Лилль, Слован Братислава, Олимпия Любляна, Клаксвик
Группа B: Гент, Маккабі Тель-Авів, ЗАРЯ, Брейдаблик
Группа C: Динамо Загреб, Виктория Пльзень, Астана, Балканы
Группа D: Брюгге, Буде-Глимт, Бешикташ, Лугано
Группа E: АЗ Алкмаар, Астон Вилла, Легия Варшава, Зринськи
Группа F: Ференцварош, Фиорентина, Генк, Чукарички
Группа G: Айнтрахт Франкфурт, ПАОК, ХИК, Абердин
Группа H: Фенербахче, Лудогорец, Спартак Трнава, Нордшелланд
Своих соперников на групповом этапе Лиги конференций 2023/24 получили луганская Заря, а также украинские легионеры: Богдан Михайличенко (хорватское Динамо), Игорь Пластун (болгарский Лудогорец), Игорь Харатин (польская Легия). Бывший наставник Шахтера Паулу Фонсека с французским Лиллем проэкзаменует дебютанта с Фарерских островов – Клаксвик. Отметим, что не прошли плей-офф квалификации третьего по статусу еврокубка сразу две наши команды. Динамо проиграло Бешикташу, оставшись без группового этапа впервые за 18 сезонов. В свою очередь СК Днепр-1 стал первым клубом, не прошедшим ни одного квалифай-раунда в 3 разных еврокубковых турнирах за один сезон. Онлайн-трансляцию жеребьевки ЛК смотрите на MEGOGO Футбол Перший и в этой новости.
Результаты жеребьевки Лиги Европы – группа смерти для Де Дзерби, украинец едет в Ливерпуль
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Айнтрахт (GER)
Динамо Загреб (CRO)
Брюгге (BEL)
Алкмаар (NED)
Гент (BEL)
Фенербахче (TUR)
Лилль (FRA)
Ференцварош (HUN)
Корзина 2
ПАОК (GRE)
Слован Братислава (SVK)
Маккаби Тель-Авив (ISR)
Виктория Пльзень (CZE)
Астон Вилла (ENG)
Лудогорец (BUL)
Фиорентина (ITA)
Буде-Глимт (NOR)
Корзина 3
Генк (BEL)
Заря (UKR)
Астана (KAZ)
Бешикташ (TUR)
ХИК (FIN)
Легия (POL)
Спартак Трнава (SVK)
Олимпия Любляна (SVN)
Корзина 4
Зриньски (BIH)
Клаксвик (FRO)
Абердин (SCO)
Чукарички (SRB)
Лугано (SUI)
Брейдаблик (ISL)
Нордшелланд (DEN)
Балканы (KOS)