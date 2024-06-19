Киевское Динамо узнало имя соперника, с которым сыграет во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов 2024/25.

В швейцарском Ньоне в среду, 19 июня, состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Состоялась первая жеребьевка Лиги чемпионов 2024/25 – результаты

В жеребьевке принимают участие 28 команд – 24 по Пути чемпионов (среди них – 14 победителей первого раунда квалификации) и 4 клуба по Пути представителей лиг. Именно с этого этапа вступает в борьбу киевское Динамо, которое по итогам УПЛ сезона 2023/24, заняло второе место в чемпионате.

Киевляне в квалификации сыграют с Партизаном (Сербия). Первый матч состоится 23/24 июля, а ответный матч пройдет 30/31 июля 2024 года.

Победители этой стадии проходят в третий квалификационный этап Лиги чемпионов, проигравшие вылетят в третий квалификационный раунд Лиги Европы.

Путь представителей лиг

Лугано (Швейцария) – Фенербахче (Турция)

Динамо (Украина) – Партизан (Сербия)

Путь чемпионов

Группа 1

Лудогорец (Болгария) / Динамо Батуми (Грузия) – Динамо Минск (Беларусь) / Пюник (Армения)

АПОЭЛ (Кипр) – Ордабасы (Казахстан) / Петрокуб (Молдова)

Ференцварош (Венгрия) – Нью-Сейнтс (Уэльс) / Дечич (Черногория)

ПАОК (Греция) – Борац (Босния и Герцеговина) / Эгнатия (Албания)

Группа 2

Буде-Глимт (Норвегия) – РФШ (Латвия) / Ларн (Северная Ирландия)

Мальме (Швеция) – Клаксвик (Фарерские острова) / Дифферданж (Люксембург)

Викингур (Исландия) / Шемрок Роверс (Ирландия) – Спарта (Чехия)

Балкани (Косово) / Санта-Колома (Андорра) – Мидтьюлланд (Дания)

Группа 3

Флора Талинн (Эстония) / Целе (Словения) – Слован (Словакия) / Струга (Северная Македония)

Паневежис (Литва) / ГЯК (Финляндия) – Ягеллония (Польша)

Хамрун Спартанс (Мальта) / Линкольн (Гибралтар) – Карабах (Азербайджан)

Виртус (Сан-Марино) / ФКСБ (Румыния) – Маккаби Тель-Авив (Израиль)