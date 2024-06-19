Результаты жеребьевки Лиги чемпионов 2024/25 – Динамо получило первого соперника
Киевское Динамо узнало имя соперника, с которым сыграет во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов 2024/25.
В швейцарском Ньоне в среду, 19 июня, состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Состоялась первая жеребьевка Лиги чемпионов 2024/25 – результаты
В жеребьевке принимают участие 28 команд – 24 по Пути чемпионов (среди них – 14 победителей первого раунда квалификации) и 4 клуба по Пути представителей лиг. Именно с этого этапа вступает в борьбу киевское Динамо, которое по итогам УПЛ сезона 2023/24, заняло второе место в чемпионате.
Киевляне в квалификации сыграют с Партизаном (Сербия). Первый матч состоится 23/24 июля, а ответный матч пройдет 30/31 июля 2024 года.
Победители этой стадии проходят в третий квалификационный этап Лиги чемпионов, проигравшие вылетят в третий квалификационный раунд Лиги Европы.
Путь представителей лиг
Лугано (Швейцария) – Фенербахче (Турция)
Динамо (Украина) – Партизан (Сербия)
Путь чемпионов
Группа 1
Лудогорец (Болгария) / Динамо Батуми (Грузия) – Динамо Минск (Беларусь) / Пюник (Армения)
АПОЭЛ (Кипр) – Ордабасы (Казахстан) / Петрокуб (Молдова)
Ференцварош (Венгрия) – Нью-Сейнтс (Уэльс) / Дечич (Черногория)
ПАОК (Греция) – Борац (Босния и Герцеговина) / Эгнатия (Албания)
Группа 2
Буде-Глимт (Норвегия) – РФШ (Латвия) / Ларн (Северная Ирландия)
Мальме (Швеция) – Клаксвик (Фарерские острова) / Дифферданж (Люксембург)
Викингур (Исландия) / Шемрок Роверс (Ирландия) – Спарта (Чехия)
Балкани (Косово) / Санта-Колома (Андорра) – Мидтьюлланд (Дания)
Группа 3
Флора Талинн (Эстония) / Целе (Словения) – Слован (Словакия) / Струга (Северная Македония)
Паневежис (Литва) / ГЯК (Финляндия) – Ягеллония (Польша)
Хамрун Спартанс (Мальта) / Линкольн (Гибралтар) – Карабах (Азербайджан)
Виртус (Сан-Марино) / ФКСБ (Румыния) – Маккаби Тель-Авив (Израиль)