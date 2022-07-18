Сегодня, 18 июля, в штаб-квартире УЕФА состоялась церемония жеребьевки очередного этапа квалификации ЛЕ 2022/23. Динамо Киев узнало соперника, с которым сыграет в случае вылета от Фенербахче.

Результаты жеребьевки 3 раунда квалификации Лиги Европы 2022/23

Жальгирис (LIT) / Мальме (SWE) – Пюник (ARM) / Дюделанж (LUX)

Лудогорец (BUL) / Шемрок Роверс (IRL) – Динамо Загреб (CRO) / Шкупи (MKD)

Линфилд (NIR) / Буде-Глимт (NOR) ﻿– Карабах (AZE) / Цюрих (SUI)

Маккаби Хайфа (ISR) / Олимпиакос (GRE)﻿ – Ференцварош (HUN) / Слован Братислава (SVK)

Марибор (SVN) / Шериф (MDA) – ХИК (FIN) / Виктория Пльзень (CZE)

Результаты жеребьевки 3 раунда квалификации ЛЧ – Динамо получило одного из лучших соперников

Команда, которая вылетит из ЛЧ в паре Митьюлланд (DEN) / АЕК Ларнака (CYP) – Партизан (SRB)

Команда, которая вылетит из ЛЧ в паре Динамо Киев (UKR) / Фенербахче (TUR)﻿ – Словацко (CZE)

Матчи 3 квалификационного раунда Лиги Европы состоятся 4 и 11 августа. Динамо в случае поражения от Фенербахче было бы несеянным на третьем этапе квалификации Лиги Европы. Соперников к выбору у киевлян было всего двое: сербский Партизан или чешский Словацко. На этом этапе жеребьевкой также определили другие пары команд, которые вылетят из 2 квалифай-раунда Лиги чемпионов.