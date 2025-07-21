Жеребьевка стартовала в 14:00. "Футбол 24" провел онлайн-трансляцию в этой новости. Динамо в случае вылета от мальтийцев также сыграет на третьем этапе квалификации ЛЕ. Соперник все из той же пары, что и в ЛЧ, только здесь уже будет неудачник противостояния между кипрским Пафосом и израильским Маккаби. Победитель пары Бешикташ – Шахтер оказался среди сеяных, но получил не менее сложный расклад, как на предыдущем раунде. Для примера, Рейнджерс и Зальцбург были оппонентами действующих чемпионов Украины в прошлогодней квалификации ЛЧ. Именно против неудачника противостояния между шотландцами и греческим Панатинаикосом сыграет Шахтер. Матчи отчетного этапа состоятся 7 и 14 августа.

Результаты жеребьевки 3 раунда квалификации ЛЧ: Динамо получило не самого плохого соперника

Результаты жеребьевки 3 раунда квалификации Лиги Европы 2025/26

Неудачник пары 3: Линкольн Ред Импс (GIB) – Црвена Звезда (SRB) против неудачника пары 5: Ноа (ARM) – Ференцварош (HUN)

Неудачник пары 1: Риека (CRO) – Лудогорец (BUL) против неудачника пары 6: Шелбурн (IRL) – Карабах (AZE)

Неудачник пары 2: РФС (LVA) – Мальме (SWE) против неудачника пары 4: КуПС (FIN) – Кайрат (KAZ)

Неудачник пары 12: Хамрун (MLT) – Динамо Киев (UKR) против неудачника пары 7: Пафос (CYP) – Маккаби Тель-Авив (ISR)

Неудачник пары 8: Слован Братислава (SVK) – Зрински (BIH) против неудачника пары 10: Лех (POL) – Брейдаблик (ISL)

Неудачник пары 11: Шкендия (MKD) – ФКСБ (ROU) против неудачника пары 9: Копенгаген (DEN) – Дрита (KOS)

Победитель пары 5: Целе (SVN) – АЕК Ларнака (CYP) против победителя пары 3: Баник (CZE) – Легия (POL)

Фредрикстад (NOR) – Победитель пары 2: Митьюлланд (DEN) – Хиберниан (SCO)

Победитель пары 4: Лугано (SUI) – ЧФР Клуж (ROU) против победителя пары 1: Левски (BUL) – Брага

ПАОК (GRE) – Вольфсберг (AUT)

Неудачник пары 2: Виктория Плзень (CZE) – Серветт (SUI) против победителя пары 8: Шериф (MDA) – Утрехт (NED)

Победитель пары 7: Андерлехт (BEL) – Гекен (SWE) против неудачника пары 3: Бранн (NOR) – Зальцбург (AUT)

Неудачник пары 1: Рейнджерс FC (SCO) – Панатинаикос FC (GRE) против победителя пары 6: Бешикташ (TUR) – Шахтер (UKR)

Группы (Путь чемпионов)

Группа 1

Сеяные

Пара 1: Риека (CRO) – Лудогорец (BUL)

Пара 2: РФС (LVA) – Мальме (SWE)

Пара 3: Линкольн Ред Импс (GIB) – Црвена Звезда (SRB)

Несеянные

Пара 4: КуПС (FIN) – Кайрат (KAZ)

Пара 5: Ноа (ARM) – Ференцварош (HUN)

Пара 6: Шелбурн (IRL) – Карабах (AZE)

Группа 2

Сеяные

Пара 7: Пафос (CYP) – Маккаби Тель-Авив (ISR)

Пара 8: Слован Братислава (SVK) – Зрински (BIH)

Пара 9: Копенгаген (DEN) – Дрита (KOS)

Несеянные

Пара 10: Лех (POL) – Брейдаблик (ISL)

Пара 11: Шкендия (MKD) – ФКСБ (ROU)

Пара 12: Хамрун (MLT) – Динамо Киев (UKR)

Группы (Основной раунд)

Группа 1

Сеяные

Победитель пары 1: Левски (BUL) – Брага

ПАОК (GRE)

Победитель пары 2: Митьюлланд (DEN) – Хиберниан (SCO)

Победитель пары 3: Баник (CZE) – Легия (POL)

Несеяные

Победитель пары 4: Лугано (SUI) – ЧФР Клуж (ROU)

Победитель пары 5: Целе (SVN) – АЕК Ларнака (CYP)

Вольфсберг (AUT)

Фредрикстад (NOR)

Группа 2

Сеяные

Победитель пары 6: Бешикташ (TUR) – Шахтер (UKR)

Победитель пары 7: Андерлехт (BEL) – Гекен (SWE)

Победитель пары 8: Шериф (MDA) – Утрехт (NED)

Несеянные

Пара 1: Рейнджерс FC (SCO) – Панатинаикос FC (GRE)

Пара 2: Виктория Плзень (CZE) – Серветт (SUI)

Пара 3: Бранн (NOR) – Зальцбург (AUT)