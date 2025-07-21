Результаты жеребьевки 3 раунда квалификации ЛЧ: Динамо получило не самого плохого соперника
Сегодня, 21 июля, в штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги чемпионов 2024/25. Динамо Киев получило потенциальных соперников.
Жеребьевка стартовала в 13:00. “Футбол 24” провел онлайн-трансляцию в этой новости. Чемпионы Украины попали в когорту несеяных. УЕФА сократил круг потенциальных оппонентов до трех пар. Благодаря этому Динамо не могло встретиться на ранней стадии против самых рейтинговых сеяных клубов – Копенгагена и Црвены Звезды. Поэтому в случае победы над мальтийским Хамрун Спартанс команда Александра Шовковского вышло на относительно более скромных соперников – победителя пары между израильским Маккаби и кипрским Пафосом.
"Легендарный оппонент и европейская сила": Динамо боятся перед дуэлью в Лиге чемпионов
Результаты жеребьевки 3 раунда квалификации ЛЧ
Победитель пары 5: РФС (LVA) – Мальме (SVE) против победителя пары 1: Копенгаген (DEN) – Дрита (KOS)
Победитель пары 6: КуПС (FIN) – Кайрат (KAZ) против победителя пары 3: Слован Братислава (SVK) – Зрински (BIH)
Победитель пары 4: Лех (POL) – Брейдаблик (ISL) против победителя пары 2: Линкольн Ред Импс (GIB) – Црвена Звезда (SRB)
Победитель пары 10: Риека (CRO) – Лудогорец (BUL) против победителя пары 7: Ноа (ARM) – Ференцварош (HUN)
Победитель пары 11: Хамрун Спартанс (MAL) – Динамо Киев (UKR) против победителя пары 8: Пафос (CYP) – Маккаби Тель-Авив (ISR)
Победитель пары 12: Шкендия (MKD) – ФКСБ (ROM) против победителя пары 9: Шелбурн (IRL) – Карабах (AZE)
Ницца (FRA) – Бенфика (POR)
Фейенорд (NED) – Фенербахче (TUR)
Победитель пары 2: Бранн (NOR) – Зальцбург (AUS) против Брюгге (BEL)
Победитель пары 1: Рейнджерс (SCO) – Панатинаикос (GRE) против победителя пары 3: ФК Виктория Пльзень (CZE) – ФК Серветт (SUI)
Группы (Путь чемпионов)
Группа 1
Сеяные
Победитель пары 1: Копенгаген (DEN) – Дрита (KOS)
Победитель пары 2: Линкольн Ред Импс (GIB) – Црвена Звезда (SRB)
Победитель пары 3: Слован Братислава (SVK) – Зрински (BIH)
Несеяные
Победитель пары 4: Лех (POL) – Брейдаблик (ISL)
Победитель пары 5: РФС (LVA) – Мальме (SVE)
Победитель пары 6: КуПС (FIN) – Кайрат (KAZ)
Группа 2
Сеяные
Победитель пары 7: Ноа (ARM) – Ференцварош (HUN)
Победитель пары 8: Пафос (CYP) – Маккаби Тель-Авив (ISR)
Победитель пары 9: Шелбурн (IRL) – Карабах (AZE)
Несеяные
Победитель пары 10: Риека (CRO) – Лудогорец (BUL)
Победитель пары 11: Хамрун Спартанс (MAL) – Динамо Киев (UKR)
Победитель пары 12: Шкендия (MKD) – ФКСБ (ROM)
Путь чемпионов
Сеяные
Бенфика (POR)
Брюгге (BEL)
Победитель пары 1: Рейнджерс (SCO) – Панатинаикос (GRE)
Фейенорд (NED)
Несеяные
Победитель пары 2: Бранн (NOR) – Зальцбург (AUS)
Фенербахче (TUR)
Победитель пары 3: ФК Виктория Пльзень (CZE) – ФК Серветт (SUI)
Ницца (FRA)