Жеребьевка стартовала в 13:00. “Футбол 24” провел онлайн-трансляцию в этой новости. Чемпионы Украины попали в когорту несеяных. УЕФА сократил круг потенциальных оппонентов до трех пар. Благодаря этому Динамо не могло встретиться на ранней стадии против самых рейтинговых сеяных клубов – Копенгагена и Црвены Звезды. Поэтому в случае победы над мальтийским Хамрун Спартанс команда Александра Шовковского вышло на относительно более скромных соперников – победителя пары между израильским Маккаби и кипрским Пафосом.

"Легендарный оппонент и европейская сила": Динамо боятся перед дуэлью в Лиге чемпионов

Результаты жеребьевки 3 раунда квалификации ЛЧ

Победитель пары 5: РФС (LVA) – Мальме (SVE) против победителя пары 1: Копенгаген (DEN) – Дрита (KOS)

Победитель пары 6: КуПС (FIN) – Кайрат (KAZ) против победителя пары 3: Слован Братислава (SVK) – Зрински (BIH)

Победитель пары 4: Лех (POL) – Брейдаблик (ISL) против победителя пары 2: Линкольн Ред Импс (GIB) – Црвена Звезда (SRB)

Победитель пары 10: Риека (CRO) – Лудогорец (BUL) против победителя пары 7: Ноа (ARM) – Ференцварош (HUN)

Победитель пары 11: Хамрун Спартанс (MAL) – Динамо Киев (UKR) против победителя пары 8: Пафос (CYP) – Маккаби Тель-Авив (ISR)

Победитель пары 12: Шкендия (MKD) – ФКСБ (ROM) против победителя пары 9: Шелбурн (IRL) – Карабах (AZE)

Ницца (FRA) – Бенфика (POR)

Фейенорд (NED) – Фенербахче (TUR)

Победитель пары 2: Бранн (NOR) – Зальцбург (AUS) против Брюгге (BEL)

Победитель пары 1: Рейнджерс (SCO) – Панатинаикос (GRE) против победителя пары 3: ФК Виктория Пльзень (CZE) – ФК Серветт (SUI)

Группы (Путь чемпионов)

Группа 1



Сеяные

Победитель пары 1: Копенгаген (DEN) – Дрита (KOS)

Победитель пары 2: Линкольн Ред Импс (GIB) – Црвена Звезда (SRB)

Победитель пары 3: Слован Братислава (SVK) – Зрински (BIH)

Несеяные

Победитель пары 4: Лех (POL) – Брейдаблик (ISL)

Победитель пары 5: РФС (LVA) – Мальме (SVE)

Победитель пары 6: КуПС (FIN) – Кайрат (KAZ)

Группа 2

Сеяные

Победитель пары 7: Ноа (ARM) – Ференцварош (HUN)

Победитель пары 8: Пафос (CYP) – Маккаби Тель-Авив (ISR)

Победитель пары 9: Шелбурн (IRL) – Карабах (AZE)

Несеяные

Победитель пары 10: Риека (CRO) – Лудогорец (BUL)

Победитель пары 11: Хамрун Спартанс (MAL) – Динамо Киев (UKR)

Победитель пары 12: Шкендия (MKD) – ФКСБ (ROM)

Путь чемпионов

Сеяные

Бенфика (POR)

Брюгге (BEL)

Победитель пары 1: Рейнджерс (SCO) – Панатинаикос (GRE)

Фейенорд (NED)

Несеяные

Победитель пары 2: Бранн (NOR) – Зальцбург (AUS)

Фенербахче (TUR)

Победитель пары 3: ФК Виктория Пльзень (CZE) – ФК Серветт (SUI)

Ницца (FRA)