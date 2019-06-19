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Результаты жеребьевки 2 квалификационного раунда Лиги чемпионов – Ребров, Швед и ко узнали потенциальных соперников

14:16 198 Читати українською
Результаты жеребьевки 2 квалификационного раунда Лиги чемпионов – Ребров, Швед и ко узнали потенциальных соперников
Марьян Швед / ФК Селтик

УЕФА провел жеребьевку 2 раунда квалификации Лиги чемпионов. Селтик Шведа, Ференцварош Реброва, Астана Григорчука и Слован Сухоцкого узнали потенциальных соперников.

УЕФА на своем официальном сайте опубликовал результаты жеребьевки 2 квалификационного раунда Лиги чемпионов. Матчи состоятся 23-24 и 30-31 июля.

Лига чемпионов 2019/20: результаты жеребьевки 1-го раунда – Швед, Ребров и другие узнали соперников

Астана/Клуж – Маккаби Тель-Авів

Ференцварош/Лудогорец – Дюделанж/Валлетта

Селтик/Сараево – Нымме/Шкендия

Слован/Сутьеска – АПОЭЛ

Виктория Пльзень – Олимпиакос

ПСВ – Базель

С этими соперниками команды украинских легионеров встретятся в случае преодоления 1 квалификационного раунда.

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