Результаты жеребьевки 2 квалификационного раунда Лиги чемпионов – Ребров, Швед и ко узнали потенциальных соперников

УЕФА провел жеребьевку 2 раунда квалификации Лиги чемпионов. Селтик Шведа, Ференцварош Реброва, Астана Григорчука и Слован Сухоцкого узнали потенциальных соперников.
УЕФА на своем официальном сайте опубликовал результаты жеребьевки 2 квалификационного раунда Лиги чемпионов. Матчи состоятся 23-24 и 30-31 июля.
Лига чемпионов 2019/20: результаты жеребьевки 1-го раунда – Швед, Ребров и другие узнали соперников
Астана/Клуж – Маккаби Тель-Авів
Ференцварош/Лудогорец – Дюделанж/Валлетта
Селтик/Сараево – Нымме/Шкендия
Слован/Сутьеска – АПОЭЛ
Виктория Пльзень – Олимпиакос
ПСВ – Базель
С этими соперниками команды украинских легионеров встретятся в случае преодоления 1 квалификационного раунда.
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